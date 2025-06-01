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В Башкирии скончался экс-мэр Нефтекамска

В Нефтекамске ушел из жизни бывший мэр Игорь Лим, возглавлявший город с 1994 по 2003 годы. Печальной новостью поделился глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, который, напомним, также ранее руководил Нефтекамском.

Источник: тг- канал Ратмира Мавлиева

«Для меня он был настоящим другом, наставником. Его мудрые советы всегда были к месту и в точку. Светлая память! Искренние соболезнования родным и близким», — написал Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале.

Игорь Николаевич родился 3 августа 1952 года. В 1974 году после окончания Казанского инженерно-строительного института начал трудовой путь мастером-прорабом инженер в НГДУ «Джалильнефть». В разные годы был начальником ПТО СУ-4 треста и главным инженером «Башнефтепромстрой», старшим прорабом Нефтекамского участка ПМК объединения «Башнефть», с 1994 года приступил к работе в качестве главы администрации Нефтекамска.