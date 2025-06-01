В Башкирии скончался экс-мэр Нефтекамска

Игорь Николаевич родился 3 августа 1952 года. В 1974 году после окончания Казанского инженерно-строительного института начал трудовой путь мастером-прорабом инженер в НГДУ «Джалильнефть». В разные годы был начальником ПТО СУ-4 треста и главным инженером «Башнефтепромстрой», старшим прорабом Нефтекамского участка ПМК объединения «Башнефть», с 1994 года приступил к работе в качестве главы администрации Нефтекамска.