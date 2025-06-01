В Ростовской области 1 июня открыли более 90 пляжей к началу купального сезона

С 1 июня в Ростовской области официально начался купальный сезон. К приему отдыхающих подготовлены 92 пляжа, включая четыре в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС по донскому региону. Это значит, что объекты должны соответствовать санитарным нормам и требованиям безопасности.