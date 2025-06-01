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В Ростовской области 1 июня открыли более 90 пляжей к началу купального сезона

Купальный сезон стартовал на 92 официальных пляжах Ростовской области 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июня в Ростовской области официально начался купальный сезон. К приему отдыхающих подготовлены 92 пляжа, включая четыре в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС по донскому региону. Это значит, что объекты должны соответствовать санитарным нормам и требованиям безопасности.

— В течение летнего периода инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам будут регулярно проверять все пляжные зоны на соответствие требованиям безопасности. За порядком и безопасностью отдыхающих будут следить более 200 профессиональных спасателей, — прокомментировали в ведомстве.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям Дона выбирать для отдыха только организованные пляжи, которые оборудованы спасательными постами, имеют пункты медицинской помощи и прошли проверку дна водолазами.

Особое внимание уделяется безопасности на маломерных судах. Спасатели напоминают владельцам лодок и катеров о необходимости соблюдать правила судоходства и иметь на борту спасательные средства.

Купальный сезон 2025: Какие пляжи откроют в Ростове с 1 июня.