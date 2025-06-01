На недельку для второго: может ли дополнительный отпуск решить проблемы с демографией

Фисенко назвал сокращение числа женщин репродуктивного возраста одной из главных причин демографического провала в наши дни. Однако с его заявлением спорят статистические данные. Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин в одной из своих презентаций привел следующие цифры: бездетные россияне откладывают решение о рождении ребенка, потому что им не позволяют этого сделать материальные возможности (39 процентов) и жилищные трудности (30 процентов). Что интересно — при наличии идеальных условий не хотели бы иметь детей всего 4 процента опрошенных. Также респондентам задавали вопрос: если бы они могли, то что бы включили в первую очередь в список мер государственной поддержки, направленных на увеличение рождаемости. 21 процент опрошенных считает приоритетным обеспечение семей с детьми жильем, еще 18 процентов — увеличение пособия по уходу за ребенком.