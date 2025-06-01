На недельку для второго: может ли дополнительный отпуск решить проблемы с демографией

В Госдуме предложили ввести «демографическую неделю» для повышения рождаемости. Действительно ли дополнительный отпуск поможет решить проблему убыли населения?
Экзотическое предложение о введении «демографической недели» главе Министерства труда и социальной защиты РФ Антону Котякову направил депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Георгий Арапов. Он подчеркнул, что отпуск должен быть ежегодным и обязательно оплачиваемым. Арапов привел мнение профильных специалистов, которое гласит, что многие пары откладывают решение о рождении ребенка из-за хронического стресса и усталости. По словам депутата, «демографическая неделя» поможет отдохнуть, привести мысли в порядок и все-таки решиться на пополнение в семье. А одинокие люди смогут потратить это время на поиск пары.
Такой практики нет ни в одной стране мира, и вряд ли она появится в России. К инициативе скептически отнеслись практически все. «Вечерняя Москва» собрала мнения разных специалистов о «демографической неделе». А также узнала, какие меры поддержки, по их мнению, смогут поднять рождаемость в стране. Ведь дела с ней действительно плохи.
По оценке Росстата, число родившихся в прошлом году в России уменьшилось на 3,4 процента по сравнению с 2023 годом и составило всего 1,222 миллиона детей. Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что показатель приблизился к уровню 2000 года. Тогда число родившихся было одним из самых низких в современной истории России. Ведь кризис 1990-х оставил людей без средств и надежд на будущее.
Фисенко назвал сокращение числа женщин репродуктивного возраста одной из главных причин демографического провала в наши дни. Однако с его заявлением спорят статистические данные. Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин в одной из своих презентаций привел следующие цифры: бездетные россияне откладывают решение о рождении ребенка, потому что им не позволяют этого сделать материальные возможности (39 процентов) и жилищные трудности (30 процентов). Что интересно — при наличии идеальных условий не хотели бы иметь детей всего 4 процента опрошенных. Также респондентам задавали вопрос: если бы они могли, то что бы включили в первую очередь в список мер государственной поддержки, направленных на увеличение рождаемости. 21 процент опрошенных считает приоритетным обеспечение семей с детьми жильем, еще 18 процентов — увеличение пособия по уходу за ребенком.
Научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Софья Ляликова занимается вопросами устойчивости семейных союзов. Она считает, что «демографическая неделя» не имеет отношения к созданию условий, в которых семьи могут формироваться и развиваться.
— Они включают в себя стабильную занятость, достойную оплату труда, особенно в социально значимых сферах (образование, здравоохранение, наука), доступное и качественное жилье, — сказала «Вечерней Москве» Софья.
Член Совета Федерации Федерального собрания Олег Голов считает, что введение «демографической недели» не только не решит проблему низкой рождаемости, но и переложит проблему увеличения рождаемости с госорганов на работодателей.
— Данная инициатива, при всем уважении к коллегам, не имеет под собой реальных оснований. Это предложение лишь увеличит финансовую нагрузку на предприятия. По сути, происходит перекладывание ответственности с государства на бизнес, который будет вынужден оплачивать дополнительный отпуск, — отмечает сенатор.
Несмотря на заявление инициатора, что «демографическая неделя» поможет отдохнуть, на практике с ее введением может увеличиться нагрузка на работников.
— В условиях текущего дефицита рабочих рук дополнительная неделя отпуска приведет к тому, что оставшиеся сотрудники будут вынуждены еще больше перерабатывать, — сказал «Вечерней Москве» сенатор.
Похожей позиции придерживается руководитель оперативного штаба независимого профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой. Он тоже считает, что ответственность за решение демографического вопроса в первую очередь должно взять на себя государство.
— Нужно хорошее, добротное жилье, где у каждого ребенка будет свой угол, а у родителей — достаточно денег, чтобы купить детям одежду, еду, оплатить дополнительное образование и досуг. Наш профсоюз считает, что прежде всего государство должно вкладываться в социальные инвестиции. Необходимо создать отдельную отрасль по строительству дешевого жилья для молодежи, — заключил Алексей.
Старший преподаватель кафедры «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии» МТУСИ Галина Платунина отмечает, что, помимо жилищных трудностей, пары останавливают проблемы с социальной и медицинской инфраструктурой. В Москве этими вопросами активно занимаются, но в других регионах ситуация остается кризисной.
— Даже если пары смогут воспользоваться так называемой «демографической неделей», отсутствие других мер поддержки, таких как доступные детские сады и медпомощь, может снизить эффективность инициативы, — подчеркнула Галина.
По словам преподавателя, для повышения рождаемости необходим комплексный подход, который учитывает экономические, социальные и культурные аспекты, а не только введение дополнительного отпуска.
Кто-то захочет возразить — государство уже реализует множество мер поддержки для семей. Но на практике они оказываются недостаточными. Например, в последние годы с ростом цен на жилье и сокращением программ льготной ипотеки жилищный вопрос стал еще острее.
— Этот фактор очень многие молодые семьи останавливает от рождения первого ребенка, — отмечает кандидат психологических наук Наталья Нагорнова. Часто пары вынуждены жить со своими родителями. Тогда они не только финансово, но и морально не готовы рожать ребенка. Кроме того, люди не уверены в мерах господдержки, которые постоянно меняются, появляются новые условия. Неопределенность, нехватка опыта, непонимание останавливают от серьезного шага.
Еще Нагорнова подчеркнула, что в последние годы рождаемость снизилась из-за того, что теме контрацепции и ответственного отношения к своему репродуктивному здоровью стало уделяться больше внимания. Все больше пар заводят ребенка не случайно, а осознанно.
— И многим кажется, что можно подождать, что они еще успеют. Ведь кругом столько возможностей! Волонтерство, путешествия, образование… Как все успеть? В соцсетях много примеров женщин, впервые родивших после сорока — и ничего страшного! На то, что в таком случае возрастает риск различных патологий, женщины зачастую стараются не обращать внимания, думают, что их это не коснется, — сказала «Вечерней Москве» Наталья.
Конечно, есть условия, при которых женщины могли бы с успехом реализовать и карьеру, и материнство, и хобби, подавая пример другим. Но «демографическая неделя» к ним точно не относится. Нагорнова отметила, что некоторые люди могут расценить ее как вмешательство в личную жизнь.
— Все-таки зачатие ребенка — это таинство. «Демографическая неделя» звучит как принуждение. Мне кажется, людей будет это отталкивать. Представьте, что в отделе кадров вам выписывают отпуск с пометкой «для зачатия ребенка», — сказала «Вечерней Москве» психолог.
А КАК ЗА ГРАНИЦЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ РОСТ?
В ОАЭ за рождение ребенка государство выплачивает пособие в 50−200 тысяч долларов США. Если детей в семье четверо и больше, власти помогают погасить кредит на покупку, строительство, снос или реконструкцию жилья. Молодые матери, вернувшиеся на работу после первого года декретного отпуска, могут работать удаленно по пятницам.
В Норвегии на каждого ребенка до 18 лет выплачивается ежемесячное пособие в размере 1054 норвежских крон в месяц, вне зависимости от возраста и очередности ребенка. Работодатели поощряют гибкий график для родителей — кто-то работает неполный день, а кто-то из дома, что позволяет успешно совмещать карьеру и родительство.
В Польше с 2019 года действует программа «Семья 800+», в рамках которой семьи получают ежемесячное пособие на каждого ребенка до 18 лет в размере 800 злотых в месяц, оно выплачивается вне зависимости от дохода семьи. Семьи с четырьмя и более детьми могут быть полностью освобождены от уплаты подоходного налога с дохода до 85 528 злотых на каждого родителя.
В Южной Корее семьи с детьми до одного года получают ежемесячное пособие в 1 миллион вон, а с детьми до двух лет — 500 тысяч вон. Молодые корейские родители могут получить субсидию на няню, а также оформить на работе гибкий график, чтобы ухаживать за ребенком.