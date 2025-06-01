В Перми завершается международный уличный фестиваль хоров

Также свои концертные программы представили хор «Salutaris» из Республики Беларусь и школьники из Китая. Представители китайского города-побратима Перми дебютировали с «Подмосковными вечерами». Хор старшей группы школы № 66 Циндао особенно тепло встретили «дважды побратимы» — выпускники пермской школы № 66. Школы с таким номером в городе уже нет, но те, кто ее помнит, остались.