В Перми завершается международный уличный фестиваль хоров

Сегодня на пермской набережной состоится торжественное закрытие международного фестиваля хорового пения без инструментального сопровождения «Млада a capella Пермь». Начало в 19.000, вход свободный. Петь тоже разрешается и приветствуется.
Организатор фестиваля — Пермский академический хор «Млада». В течение трех дней пермяки и гости города имели возможность окунуться в атмосферу музыкального праздника. Концерты фестиваля проходили одновременно на четырех городских площадках — на эспланаде, в амфитеатре на набережной, в парке культуры и отдыха имени Чехова и парке «Счастье есть». Все композиции были исполнены a cappella.
Перед зрителями выступили хор «Млада», коллективы из городов Прикамья, Нижнего Новгорода, Твери, Омска, Санкт- Петербурга, Москвы, Екатеринбурга. Особым гостем стал казачий хор из Северодонецка.
Также свои концертные программы представили хор «Salutaris» из Республики Беларусь и школьники из Китая. Представители китайского города-побратима Перми дебютировали с «Подмосковными вечерами». Хор старшей группы школы № 66 Циндао особенно тепло встретили «дважды побратимы» — выпускники пермской школы № 66. Школы с таким номером в городе уже нет, но те, кто ее помнит, остались.