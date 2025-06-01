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В Усть-Каменогорске планируют ввести бесплатный проезд для детей до 18 лет

В Усть-Каменогорске рассматривается возможность введения бесплатного проезда в общественном транспорте для детей и подростков до 18 лет, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

С такой инициативой выступил аким города Алмат Акышов.

По его словам, мера направлена на поддержку семей с детьми и создание более комфортных условий для школьников и студентов.

Мы стремимся к тому, чтобы городская инфраструктура становилась удобной и доступной для всех категорий граждан. Поддержка подрастающего поколения — один из приоритетов в нашей работе.

подчеркнул Алмат Акышов

Как сообщили в акимате, нормативный документ, предусматривающий льготы, уже разработан и находится на стадии согласования.

Планируется, что воспользоваться бесплатным проездом можно будет при предъявлении документа, подтверждающего возраст ребёнка. Механизм реализации уточняется.