МИД Беларуси: информации о пострадавших белорусах в Брянской области нет

В министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что информации о погибших или пострадавших гражданах Беларуси при происшествии в Брянской области нет, пишет БелТА.
В МИД рассказали, что посольство Беларуси находится в постоянном контакте с компетентными органами России, информация о погибших или пострадавших гражданах Беларуси в результате происшествия на железной дороге в Брянской области отсутствует.
Напомним, что в Брянской области пролет моста обрушился на проходивший под ним пассажирский поезд. По последним данным зарегистрирован 71 пострадавший.
«Белорусские дипломаты продолжают следить за развитием ситуации, экстренные телефоны посольства и генконсульств работают в стандартном режиме», — сообщили в МИД Беларуси.
Ранее мы писали, что БЖД изменила маршруты поездов из-за обрушения моста в Брянской области.
Еще рассказали, что Минздрав Беларуси сказал про состояние двоих детей, пострадавших в жестком ДТП с фурой в Вороновском районе: «Оценивается как крайне тяжелое и тяжелое».
Кроме того, такси с пассажиром наехало на светофор и опрокинулось в Гомеле.