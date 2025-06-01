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В понедельник осадки не прекратятся: синоптики рассказали о погоде 2 июня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в понедельник, 2 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 63% 755 мм рт. ст. +15°
Источник: unsplash

Согласно прогнозу синоптической ситуации и опасных явлений, на территории страны в понедельник благодаря атмосферным фронтальным разделам сохранится неустойчивый характер погоды.

На большей части Казахстана пройдут дожди с грозами и градом. Прогнозируется также усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

рассказали в РГП «Казгидромет»

На западе ожидается шквал, на севере и в центре в ночные и утренние часы — туман.

В Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях, на западе, востоке, юге, в центре Карагандинской, юге, в центре Акмолинской области, на севере, востоке, в центре области Улытау, на востоке, юго-западе, в центре области Абай, северо-западе, востоке Атырауской, в центре, на севере Кызылординской, на северо-западе Костанайской, в центре Павлодарской, на севере, юге Жамбылской, на западе, в центре Туркестанской, в центре Алматинской, на юге Северо-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юге, севере, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на западе Мангистауской, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на востоке, юго-востоке Павлодарской области, на севере, западе, восток области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.