В понедельник осадки не прекратятся: синоптики рассказали о погоде 2 июня

В Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях, на западе, востоке, юге, в центре Карагандинской, юге, в центре Акмолинской области, на севере, востоке, в центре области Улытау, на востоке, юго-западе, в центре области Абай, северо-западе, востоке Атырауской, в центре, на севере Кызылординской, на северо-западе Костанайской, в центре Павлодарской, на севере, юге Жамбылской, на западе, в центре Туркестанской, в центре Алматинской, на юге Северо-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.