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Пока пожарный рисковал жизнь, у него украли часть экипировки во время сильного возгорания у Кауфланда в Кишиневе: Супруга сотрудника МЧС обратилась через соцсети с просьбой вернуть — иначе ему за это придется

Супруга пожарного просит вернуть украденное, оно стоит немалых денег, и платить придется семье.

Источник: Комсомольская правда

Неожиданное послесловие пожара у Кауфланда 31 мая 2025 в Кишиневе: у пожарного украли казённое имущество.

Пишет супруга пожарного:

"Здравствуйте, ищу свидетелей вчерашнего пожара на ул. Тестемицану у Кауфланда.

Обращаюсь к тем, кто присвоил себе часть экипировки пожарного: ребята, будьте, пожалуйста, людьми, верните.

Человек, рискуя жизнью, тушит пожар, а вы взяли то, за что ему платить придется и немало.

Поиграли — и хватит, верните, пожалуйста. Может, у кого дети принесли домой, может, кто знает что-то и видел.

Пишу как супруга сотрудника МЧС, чью вещь унесли.

Пожалуйста, верните. Ему придется за это платить, и сверху в придачу штраф за утерю.

У нас маленький ребенок 7 месяцев, зарплата пожарного не резиновая, и без того тяжело приходится.

Я понимаю, времена тяжелые и всем нужны деньги, но не таким же путем…