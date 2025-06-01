Пока пожарный рисковал жизнь, у него украли часть экипировки во время сильного возгорания у Кауфланда в Кишиневе: Супруга сотрудника МЧС обратилась через соцсети с просьбой вернуть — иначе ему за это придется

Неожиданное послесловие пожара у Кауфланда 31 мая 2025 в Кишиневе: у пожарного украли казённое имущество.
Пишет супруга пожарного:
"Здравствуйте, ищу свидетелей вчерашнего пожара на ул. Тестемицану у Кауфланда.
Обращаюсь к тем, кто присвоил себе часть экипировки пожарного: ребята, будьте, пожалуйста, людьми, верните.
Человек, рискуя жизнью, тушит пожар, а вы взяли то, за что ему платить придется и немало.
Поиграли — и хватит, верните, пожалуйста. Может, у кого дети принесли домой, может, кто знает что-то и видел.
Пишу как супруга сотрудника МЧС, чью вещь унесли.
Пожалуйста, верните. Ему придется за это платить, и сверху в придачу штраф за утерю.
У нас маленький ребенок 7 месяцев, зарплата пожарного не резиновая, и без того тяжело приходится.
Я понимаю, времена тяжелые и всем нужны деньги, но не таким же путем…