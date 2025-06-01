Двойная иммунотерапия рака мозга продлила жизнь пациентам более чем на год

В одном случае, по словам ученых, им удалось полностью стабилизировать состояние пациента и полностью остановить рост опухоли. На настоящий момент он прожил более 16 месяцев и находится в стабильном состоянии несмотря на то, что на момент начала терапии раковые клетки активно распространялись по его телу. Это дает надежды на то, что внедрение двойной CAR-T терапии глиобластомы в клиническую практику поможет спасти большое число жизней носителей этой опухоли, подытожили медики.