Эксперт раскрыла, как отличить натуральный хлеб от продукта с добавками

Настоящий хлеб без консервантов не должен храниться дольше трех суток. Если срок годности больше, скорее всего, в составе есть искусственные добавки, рассказала NEWS.ru биолог Ирина Лялина.
Проверить натуральность хлеба просто: сначала изучите состав. Многочисленные E-добавки, спирты и консерванты говорят о промышленном производстве.
— Если срок годности два-три дня, то хлеб почти наверняка без консервантов, а если 7−30 дней, то, скорее всего, есть добавки. И обратите внимание на упаковку: если она плотная, герметичная, то есть высокая вероятность обработки. Бумажная или сетчатая упаковка пропускает воздух, поэтому хлеб в ней хранится меньше, — пояснила Лялина.
Однако бывают исключения: иногда натуральный хлеб дольше остается свежим благодаря стерильным условиям хранения, например, в вакуумной упаковке или в среде с модифицированным составом газа.
Долгий срок годности не всегда означает вредные добавки, но часто в таком продукте можно найти консерванты (например, пропионаты кальция или натрия E281-E284, которые подавляют плесень), стабилизаторы или улучшители муки, влияющие на текстуру. Иногда продлить срок хранения помогают повышенное содержание сахара и жиров.