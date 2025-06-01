Эксперт раскрыла, как отличить натуральный хлеб от продукта с добавками

— Если срок годности два-три дня, то хлеб почти наверняка без консервантов, а если 7−30 дней, то, скорее всего, есть добавки. И обратите внимание на упаковку: если она плотная, герметичная, то есть высокая вероятность обработки. Бумажная или сетчатая упаковка пропускает воздух, поэтому хлеб в ней хранится меньше, — пояснила Лялина.