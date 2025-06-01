Жители нескольких районов Ростова сообщают о звуке сирены 1 июня

Напомним, в последний раз в Ростовской области была зафиксирована атака БПЛА в ночь на 27 мая. Об этом уведомил в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь. Он сообщил, что с помощью средств радиоэлектронной борьбы атаку дронов отразили в Шолоховском районе.