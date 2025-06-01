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Жители нескольких районов Ростова сообщают о звуке сирены 1 июня

Звук сирены услышали жители нескольких районов Ростова 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 1 июня, жители нескольких районов Ростова-на-Дону услышали звук сирены. Об этом многие сообщили в социальных сетях и устроили своеобразную перекличку, называя районы города, где раздался громкий звук.

Судя по комментариям, сирену услышали как минимум в половине города, особенно в Ворошиловском и Первомайском районах города.

При этом жители делятся, что никаких оповещений на мобильные телефоны от экстренных служб они не получали.

Напомним, в последний раз в Ростовской области была зафиксирована атака БПЛА в ночь на 27 мая. Об этом уведомил в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь. Он сообщил, что с помощью средств радиоэлектронной борьбы атаку дронов отразили в Шолоховском районе.

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