Патриарх Кирилл призвал принимать решения по православному миру в единстве

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал принимать решения, касающиеся православного мира в целом, в единстве и мире.
«Сегодня, когда мировое православие переживает весьма непростое время, когда требуется глубокое богословское осмысление экклезиологических проблем, мы вновь и вновь с убежденностью свидетельствуем: важнейшие решения, затрагивающие основы бытия Церкви и ее верность апостольскому учению и каноническим устоям, касающиеся осуществления спасительного призвания быть столпом и утверждением истины,.. необходимо принимать сообща, в единстве духа и союзе мира», — говорится в патриаршем послании к 1700-летию I Вселенского собора.
I Никейский собор был созван в 325 году в городе Никее при императоре Константине Великом. На нем постановили праздновать Пасху повсюду в первое воскресенье после пасхального полнолуния между 22 марта (4 апреля по новому стилю) и 25 апреля (8 мая по новому стилю), чтобы она всегда отмечалась после иудейской Пасхи.