Вот оно какое, наше лето: погода в Беларуси на первую неделю июня

Начало недели пройдет под влиянием атмосферных фронтов с запада Европы, которые принесут влажные воздушные массы, — в большинстве районов пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха при этом ночью составит от +9°C до +15°C, днем в понедельник ожидается от +15°C по северо-востоку до +25°C по юго-западу, во вторник — от +15°C до +21°C.