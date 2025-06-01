Вот оно какое, наше лето: погода в Беларуси на первую неделю июня

Продолжительного периода сухой погоды ждать пока не стоит.
Начало недели пройдет под влиянием атмосферных фронтов с запада Европы, которые принесут влажные воздушные массы, — в большинстве районов пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха при этом ночью составит от +9°C до +15°C, днем в понедельник ожидается от +15°C по северо-востоку до +25°C по юго-западу, во вторник — от +15°C до +21°C.
Небольшая передышка от дождей ожидается в среду, будет преимущественно без осадков, но станет прохладнее: ночью — от +7°C до +12°C, днем — от +18°C до +24°C.
Уже к четвергу, прогнозирует Рябов, дожди вернутся, вероятны грозы, ночью и утром туманно. Ночью термометры покажут от +11°C до +16°C, днем в четверг — от +15°C до +21°C, в пятницу — от +14°C до +18°C.
Кратковременные дожди прогнозируются и на воскресенье. В ночные и утренние часы также ожидаются туманы. Ночью будет +10°C до +15°C, днем в субботу ожидается от +16°C до +19°C, в воскресенье — от +16°C до +22°C.