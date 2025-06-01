Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вот оно какое, наше лето: погода в Беларуси на первую неделю июня

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Первая неделя лета в Беларуси пройдет под знаком атмосферной неустойчивости и температурных контрастов, прогнозирует синоптик Дмитрий Рябов.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 63% 755 мм рт. ст. +15°
Источник: Sputnik.by

Продолжительного периода сухой погоды ждать пока не стоит.

предупредил Рябов в эфире ОНТ

Начало недели пройдет под влиянием атмосферных фронтов с запада Европы, которые принесут влажные воздушные массы, — в большинстве районов пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха при этом ночью составит от +9°C до +15°C, днем в понедельник ожидается от +15°C по северо-востоку до +25°C по юго-западу, во вторник — от +15°C до +21°C.

Небольшая передышка от дождей ожидается в среду, будет преимущественно без осадков, но станет прохладнее: ночью — от +7°C до +12°C, днем — от +18°C до +24°C.

Уже к четвергу, прогнозирует Рябов, дожди вернутся, вероятны грозы, ночью и утром туманно. Ночью термометры покажут от +11°C до +16°C, днем в четверг — от +15°C до +21°C, в пятницу — от +14°C до +18°C.

Кратковременные дожди прогнозируются и на воскресенье. В ночные и утренние часы также ожидаются туманы. Ночью будет +10°C до +15°C, днем в субботу ожидается от +16°C до +19°C, в воскресенье — от +16°C до +22°C.