Президент выразил благодарность 12 жителям Воронежской области

Среди отмеченных — глава администрации Воробьёвского района Михаил Гордиенко, возглавляющий район с марта 2016 года. Ему объявлена благодарность за достигнутые успехи в работе и преданность делу.
Кроме него, поощрение получили четыре сотрудника ООО «Опытное конструкторское бюро моторостроения»: инженер Ираида Березина, шлифовщик Юрий Кавунов, инженер по нормированию труда Лариса Римарёнок и оператор станков с ЧПУ Николай Сорокин.
Президент отметил и работников эксплуатационного локомотивного депо «Воронеж-Курский» ЮВЖД: экономиста Наталию Жихареву, техника по расшифровке параметров движения локомотивов Галину Мачехину и дежурного Владимира Павлова.
Также благодарности удостоены инженер строительного участка Алла Воробьёва и слесарь аварийной службы Михаил Жданов, представляющие ООО «Россошанские коммунальные системы».
Кроме того, благодарность выразили Валентине Рагозиной, члену женсовета Воробьёвского района, и Ольге Романовой, возглавляющей региональное отделение Всероссийского общества охраны природы. Обе сотрудницы отличились активной общественной деятельностью, а также продолжительной добросовестной работой.