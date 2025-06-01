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Президент выразил благодарность 12 жителям Воронежской области

Президент России Владимир Путин выразил благодарность 12 представителям Воронежской области. Распоряжение о награждении опубликовано 30 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди отмеченных — глава администрации Воробьёвского района Михаил Гордиенко, возглавляющий район с марта 2016 года. Ему объявлена благодарность за достигнутые успехи в работе и преданность делу.

Кроме него, поощрение получили четыре сотрудника ООО «Опытное конструкторское бюро моторостроения»: инженер Ираида Березина, шлифовщик Юрий Кавунов, инженер по нормированию труда Лариса Римарёнок и оператор станков с ЧПУ Николай Сорокин.

Президент отметил и работников эксплуатационного локомотивного депо «Воронеж-Курский» ЮВЖД: экономиста Наталию Жихареву, техника по расшифровке параметров движения локомотивов Галину Мачехину и дежурного Владимира Павлова.

Также благодарности удостоены инженер строительного участка Алла Воробьёва и слесарь аварийной службы Михаил Жданов, представляющие ООО «Россошанские коммунальные системы».

Кроме того, благодарность выразили Валентине Рагозиной, члену женсовета Воробьёвского района, и Ольге Романовой, возглавляющей региональное отделение Всероссийского общества охраны природы. Обе сотрудницы отличились активной общественной деятельностью, а также продолжительной добросовестной работой.