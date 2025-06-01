Движение в районе улицы Юных Ленинцев ограничат с 2 июня по 20 августа

«С 2 июня до 20 августа на участках ул. Юных Ленинцев и ул. Малышева будут недоступны для движения одна-две полосы. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей», — говорится в сообщении.
Как уточняется, на пересечении ул. Юных Ленинцев и ул. Малышева в районе д. 14/16, корп. 1 по ул. Юных Ленинцев, а также на ул. Малышева в районе д. 27/14 по ул. Юных Ленинцев закроют одну-две полосы. При этом движение сохранится по одной полосе в каждом направлении за счет временных уширений.
Кроме того, на ул. Юных Ленинцев в районе д. 10/15, корп. 1 в тот же период будет закрыта одна из двух полос. Ограничения будут круглосуточными.