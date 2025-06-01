Движение в районе улицы Юных Ленинцев ограничат с 2 июня по 20 августа

Как уточняется, на пересечении ул. Юных Ленинцев и ул. Малышева в районе д. 14/16, корп. 1 по ул. Юных Ленинцев, а также на ул. Малышева в районе д. 27/14 по ул. Юных Ленинцев закроют одну-две полосы. При этом движение сохранится по одной полосе в каждом направлении за счет временных уширений.