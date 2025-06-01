Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение в районе улицы Юных Ленинцев ограничат с 2 июня по 20 августа

На участках ул. Юных Ленинцев и ул. Малышева на юго-востоке Москвы с 2 июня по 20 августа будут недоступны для движения одна-две полосы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: РИА "Новости"

«С 2 июня до 20 августа на участках ул. Юных Ленинцев и ул. Малышева будут недоступны для движения одна-две полосы. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на пересечении ул. Юных Ленинцев и ул. Малышева в районе д. 14/16, корп. 1 по ул. Юных Ленинцев, а также на ул. Малышева в районе д. 27/14 по ул. Юных Ленинцев закроют одну-две полосы. При этом движение сохранится по одной полосе в каждом направлении за счет временных уширений.

Кроме того, на ул. Юных Ленинцев в районе д. 10/15, корп. 1 в тот же период будет закрыта одна из двух полос. Ограничения будут круглосуточными.