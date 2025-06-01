Эксперт назвал способ освобождения от хватки домашнего удава

Справиться с атакой домашнего удава без посторонней помощи практически невозможно, предупредил ветеринар высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с NEWS.ru. Даже двухметровая змея обладает невероятной силой — ее сжатие сопоставимо с усилием десяти взрослых человек.
— Удавы не душат в прямом смысле, а нарушают кровообращение, — пояснил специалист. — Если змея обвилась вокруг руки, потребуется помощь, чтобы раскрутить ее. А разжать челюсти можно только с помощью специальных инструментов.
Ветеринар опроверг распространенные в сети советы о воздействии на удавов температурой. По его мнению, методы с феном или льдом не работают. Хотя удавы действительно холоднокровные, резкий перепад температур не заставит их отпустить жертву.
Эксперт подчеркнул, что даже небольшая особь толщиной с человеческую руку представляет серьезную опасность из-за невероятной мышечной силы. Единственный действенный способ защиты — не допускать ситуаций, когда змея может атаковать, и всегда иметь под рукой инструменты для экстренного освобождения.