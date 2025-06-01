В городе Башкирии установили карантин из-за ядовитого сорняка

В Стерлитамаке установили фитосанитарный карантин на площади 200 гектаров из-за ядовитого сорняка амброзии. Об этом сообщили в Россельхозе Башкирии. Приказ опубликован 29 ая.
По предоставленным данным, карантин ввели, чтобы локализовать очаг и исключить распространение карантинного объекта.
В ведомстве отметили, что растение достигает трех метров в высоту, истощает почву, затрудняет уборку и вызывает сенную лихорадку.
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