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В городе Башкирии установили карантин из-за ядовитого сорняка

Решение принято из-за ядовитого сорняка амброзии.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке установили фитосанитарный карантин на площади 200 гектаров из-за ядовитого сорняка амброзии. Об этом сообщили в Россельхозе Башкирии. Приказ опубликован 29 ая.

По предоставленным данным, карантин ввели, чтобы локализовать очаг и исключить распространение карантинного объекта.

В ведомстве отметили, что растение достигает трех метров в высоту, истощает почву, затрудняет уборку и вызывает сенную лихорадку.

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