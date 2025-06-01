Горьковское море снова открыто для моторных лодок с 1 июня

С 1 июня на Горьковском водохранилище и реке Ветлуга, включая её притоки, снова разрешено использование маломерных моторных судов. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства Нижегородской области.
Однако ограничения сохраняются на отдельных участках, где продолжается нерест рыбы. До завершения этого периода использование любых маломерных плавсредств в таких зонах остаётся под запретом.
За нарушение правил предусмотрена административная ответственность: нарушителям грозит штраф в размере от 2 000 до 4 000 рублей.