Оценка репродуктивного здоровья: зачем шестилетним детям профосмотры

С 1 сентября 2025 года в России появятся профосмотры детей в возрасте шести лет для оценки их репродуктивного здоровья, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Приказ Минздрава о порядке прохождения медосмотров несовершеннолетними будет действовать до сентября 2031 года. Что известно об этой мере и нет ли в таких осмотрах нарушения врачебной этики — в материале «Вечерней Москвы».
Для ранней диагностики.
Ранее первые приемы гинеколога и уролога проводились по достижении ребенком 14 лет. Однако теперь, как рассказал Мурашко, осмотры с целью оценки репродуктивного здоровья будут проводится в шесть лет. Затем профосмотры станут ежегодными после того, как ребенку исполнится 13 лет.
— Все изменения направлены на раннюю диагностику угроз здоровью и развитию, — объяснил Мурашко.
По словам акушера-гинеколога, репродуктолога Марии Милютиной, это нововведение не нарушает правила этики.
— Проводить осмотры в шесть лет просто удобно, потому что ребенок таким образом получает комплексное исследование перед школой, — считает эксперт.
Добавить в этот процесс еще несколько дополнительных обследований не составит труда, отметила врач. К тому же ребенку в шесть лет намного проще пройти исследование, поскольку в этом возрасте у него еще может не быть стеснения и различных комплексов.
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— Если осмотр проводится тактично, то это не является никакой психологической травмой для ребенка. Даже по моим воспоминаниям о детской диспансеризации, ничего страшного при этом проходить не будет, — указала гинеколог.
Обследования пойдут на пользу.
При этом, предположила Милютина, такое раннее исследование действительно позволит узнать больше о репродуктивном здоровье ребенка.
— Различные нарушения развития, преждевременное половое созревание — не в шесть, но уже в семь-восемь лет становится заметным. И это можно отследить, — добавила врач.
Кроме того, даже показатели роста и веса детей в возрасте шести лет уже могут говорить о многом репродуктивным специалистам и эндокринологам.
— Поэтому я не вижу никаких проблем в проведении подобных исследований, — заключила Милютина.
До этого Минздрав России предлагал проводить первый осмотр девочек акушером-гинекологом в 13, а не в 14 лет, как сейчас. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов о плюсах и минусах инициативы.