Детей из санатория в Новомихайловском переселили в другой лагерь

При этом, как сообщили в ведомстве, непосредственная угроза жизни и здоровью детей отсутствовала, а насекомые в спальных корпусах и столовой в ходе проверки обнаружены не были. Руководство детского лагеря оперативно приняло меры по проведению санитарной уборки.