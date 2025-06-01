Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детей из санатория в Новомихайловском переселили в другой лагерь

Прокуратура проверила детский лагерь под Туапсе после жалоб родителей.

Источник: Комсомольская правда

Детей, отдыхавших в санатории в поселке Новомихайловский Туапсинского района, переселили в другой лагерь. Решение о переводе принял туроператор после прокурорской проверки, выявившей нарушения санитарных требований в пищеблоке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Туапсинская межрайонная прокуратура провела проверку после публикации, в которой говорилось о наличии тараканов и клопов в детском лагере. По результатам проверки в пищеблоке учреждения действительно были обнаружены нарушения санитарных норм.

При этом, как сообщили в ведомстве, непосредственная угроза жизни и здоровью детей отсутствовала, а насекомые в спальных корпусах и столовой в ходе проверки обнаружены не были. Руководство детского лагеря оперативно приняло меры по проведению санитарной уборки.

Несмотря на это, туроператор принял решение о перемещении детей в другой лагерь.