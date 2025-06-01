Детей из санатория в Новомихайловском переселили в другой лагерь

Детей, отдыхавших в санатории в поселке Новомихайловский Туапсинского района, переселили в другой лагерь. Решение о переводе принял туроператор после прокурорской проверки, выявившей нарушения санитарных требований в пищеблоке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Туапсинская межрайонная прокуратура провела проверку после публикации, в которой говорилось о наличии тараканов и клопов в детском лагере. По результатам проверки в пищеблоке учреждения действительно были обнаружены нарушения санитарных норм.
При этом, как сообщили в ведомстве, непосредственная угроза жизни и здоровью детей отсутствовала, а насекомые в спальных корпусах и столовой в ходе проверки обнаружены не были. Руководство детского лагеря оперативно приняло меры по проведению санитарной уборки.
Несмотря на это, туроператор принял решение о перемещении детей в другой лагерь.