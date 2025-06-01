Самарцам рассказали о новых правилах финансовых операций и мобильной связи

С 1 июня 2025 года в России начинают действовать новые нормы регулирования финансовой сферы и мобильной связи. Изменения касаются правил совершения банковских переводов, пенсионных начислений и ограничений по использованию сим-карт.
Пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы полагается повышенная пенсия в размере около 9000 рублей. Также предусмотрено перерасчёт выплат для работающих пенсионеров с учётом пропущенных индексаций.
Портал Госуслуги вводит дополнительную меру безопасности при восстановлении доступа к аккаунту одноразовый код отправляется после верификационного звонка владельцу аккаунта.
Банковские учреждения наделяются правом блокировки подозрительных переводов и ограничения выдачи наличных средств через банкоматы.
Передача сим-карты третьим лицам запрещена, исключение составляют близкие родственники: супруги, родители, дети, бабушки, дедушки, братья, сестры и внуки.
Устанавливается новый лимит на переводы без открытия банковского счёта максимальная сумма увеличена до 100 тысяч рублей при условии упрощённой идентификации личности путём предоставления паспорта, сообщает ГТРК «Самара».
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