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Ракетную опасность на территории всей Ростовской области объявили днем 1 июня

Жителям Ростовской области 1 июня приходят оповещения о ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону и Ростовской области жителей предупреждают о ракетной опасности. Такое СМС-сообщения люди получают на свои телефоны от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — РСЧС.

— Объявлена ракетная опасность по территории всей Ростовской области. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг, — оповещение с таким текстом поступило на редакционный телефон в 15:26.

Напомним, пять дней назад, в ночь на 27 мая, в Ростовской области была зафиксирована попытка атаки беспилотников. Как сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь, средствами радиоэлектронной борьбы удалось успешно отразить нападение дронов в Шолоховском районе.

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