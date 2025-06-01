Ракетную опасность на территории всей Ростовской области объявили днем 1 июня

В Ростове-на-Дону и Ростовской области жителей предупреждают о ракетной опасности. Такое СМС-сообщения люди получают на свои телефоны от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — РСЧС.
— Объявлена ракетная опасность по территории всей Ростовской области. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг, — оповещение с таким текстом поступило на редакционный телефон в 15:26.
Напомним, пять дней назад, в ночь на 27 мая, в Ростовской области была зафиксирована попытка атаки беспилотников. Как сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь, средствами радиоэлектронной борьбы удалось успешно отразить нападение дронов в Шолоховском районе.
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