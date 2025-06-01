СМИ рассказали, как определить аллергию у домашних собак или кошек

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Излишнее вылизывание у домашних собак или кошек может быть признаком аллергии, пишет научный портал Phys.org.
«Когда кошки вылизываются, они не должны выдирать свою шерсть. Если вы замечаете места без шерсти на домашних животных, то это может быть признаком аллергии», — говорится в публикации.
Обозреватель указала, что такое состояние у собак и кошек начинается в основном из-за внешних возбудителей, и лишь небольшое количество питомцев страдает от нее из-за продуктов питания.
Другими симптомами могут быть тряска головой или развитие инфекций в ушах животных, отмечается в материале.
В случае обнаружения симптомов следует отнести питомца к ветеринару, чтобы определить причину их появления, подчеркнули в публикации.