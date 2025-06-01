Симоньян заявила, что завершила бы карьеру, если бы не СВО

«Я вам признаюсь честно, если бы в нашей стране сейчас не была такая сложная, серьезная, требующая полной отдачи ситуация, если бы не СВО, если бы мы не воевали со всей НАТО, вы видите, что происходит сегодня, когда взорваны мосты, атакованы объекты наши, в том числе в Сибири, если бы не это все, я бы ушла с работы», — сказала она во время открытого диалога с участниками фестиваля в лектории Общества «Знание».