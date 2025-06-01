Из Египта в Узбекистан доставили первую в 2025 году партию препаратов против гепатита «С»

Для справки: Египет добился значительных успехов в борьбе с вирусами гепатита «В» и «С». В 2020 году он стал первой страной, избавившейся от вирусного гепатита С, благодаря национальной инициативе по искоренению этого инфекционного заболевания, которая завершилась в апреле 2019 года.