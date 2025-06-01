Из Египта в Узбекистан доставили первую в 2025 году партию препаратов против гепатита «С»

Данный гуманитарный проект осуществлен в рамках реализации инициативы главы РУз по 100% излечению гепатита «С» в республике.
В результате переговоров между дипломатическим представительством Узбекистана и руководством Министерства здравоохранения Египта было достигнуто соглашение о безвозмездной передаче в нашу страну препарата «Sofosbuvir-400mg» против гепатита «С» в количестве 7440 таблеток в 31 упаковке общей стоимостью 114829 долларов США. Данные лекарственные средства были доставлены в Узбекистан 31 мая рейсом авиакомпании «Uzbekistan Airways» по маршруту Шарм-эль-Шейх — Ташкент.
В рамках реализации национальной программы по ликвидации гепатита «С» в Узбекистане до 2030 года, лекарственные средства раздадут пациентам, находящимся на лечении в НИИ вирусологии Минздрава РУз.
По данным Посольства Узбекистана в Каире, в течение 2023−2024 годов правительство Египта предоставило Узбекистану в качестве гуманитарной помощи 27 партий препаратов «Даклатасвир» и «Софосбувир» общим весом 12,4 тонны для борьбы с гепатитом «С».
Их общая стоимость составляет $1,4 млн.
Для справки: Египет добился значительных успехов в борьбе с вирусами гепатита «В» и «С». В 2020 году он стал первой страной, избавившейся от вирусного гепатита С, благодаря национальной инициативе по искоренению этого инфекционного заболевания, которая завершилась в апреле 2019 года.