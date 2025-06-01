Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 2 июня 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— пос. Колхозный, ч/с: Актюбинская, 1−36; пер. Батайский, 1−21; пер. Депутатский, 1−29; Джамбула, 21−28; Ижевская, 11−64; Коммунальная, 57−67; Кутаисская, 2−18; Неглинная, 101−176; Партизанская, 14−72; Развития, 1−25; Северо-Крымская, 95−166; 1-й пер. Северо-Крымский, 1−16; 2-й пер. Северо-Крымский, 1−9; Чайковского, 135−147; Тепличная, 7−66; Бр. Кашириных, 54, 60-А; Аргаяшская, 4−40; Парковая, 17, 22 — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— пр. Победы, 386-А; Чичерина, 15-Б, 15-В — с 08.00 до 18.00;
— пос. Миасский, ч/с: Брянская, 26−180, 29−63; пер. Индивидуальный, 46−57, 117, 119, 121, 123, 137 — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— Барбюса, 1, 3; Челябинского рабочего, 1-А — с 09.00 до 20.00.
Отключение электроэнергии:
— Южный Бульвар, 2−6; Многостаночников, 2; Агалакова, 35, 41, 48, 50, 50-А — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— Мира, 61 — с 10.00 до 20.00;
— п. Першино, ч/с: 26 Бакинских Комиссаров, 24−60, 15−45 — с 10.00 до 10.00 03.06.2025.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— пос. Смолино, ч/с: Вологодская; пер. Ласковый; Каштановая; Изумрудная; Согра; Восход — с 08.00 до 18.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Васенко, 4, 25; Труда, 153 — с 08.00 до 18.00 ч.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В понедельник, 2 июня, будет отключен светофор на перекрестке улиц Коммуны и Володарского — с 09:00 до окончания работ.
Будьте внимательны и осторожны!