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Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 2 июня 2025 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 2 июня 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— пос. Колхозный, ч/с: Актюбинская, 1−36; пер. Батайский, 1−21; пер. Депутатский, 1−29; Джамбула, 21−28; Ижевская, 11−64; Коммунальная, 57−67; Кутаисская, 2−18; Неглинная, 101−176; Партизанская, 14−72; Развития, 1−25; Северо-Крымская, 95−166; 1-й пер. Северо-Крымский, 1−16; 2-й пер. Северо-Крымский, 1−9; Чайковского, 135−147; Тепличная, 7−66; Бр. Кашириных, 54, 60-А; Аргаяшская, 4−40; Парковая, 17, 22 — с 08.00 до 18.00.

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— пр. Победы, 386-А; Чичерина, 15-Б, 15-В — с 08.00 до 18.00;

— пос. Миасский, ч/с: Брянская, 26−180, 29−63; пер. Индивидуальный, 46−57, 117, 119, 121, 123, 137 — с 08.00 до 18.00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключения водоснабжения:

— Барбюса, 1, 3; Челябинского рабочего, 1-А — с 09.00 до 20.00.

Отключение электроэнергии:

— Южный Бульвар, 2−6; Многостаночников, 2; Агалакова, 35, 41, 48, 50, 50-А — с 08.00 до 18.00.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.

Отключения водоснабжения:

— Мира, 61 — с 10.00 до 20.00;

— п. Першино, ч/с: 26 Бакинских Комиссаров, 24−60, 15−45 — с 10.00 до 10.00 03.06.2025.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— пос. Смолино, ч/с: Вологодская; пер. Ласковый; Каштановая; Изумрудная; Согра; Восход — с 08.00 до 18.00.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.

Плановые работы не проводятся.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— Васенко, 4, 25; Труда, 153 — с 08.00 до 18.00 ч.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.

Вниманию водителей и пешеходов!

В понедельник, 2 июня, будет отключен светофор на перекрестке улиц Коммуны и Володарского — с 09:00 до окончания работ.

Будьте внимательны и осторожны!