В ГД оценили проект о защите религиозных символов

По мнению политика, удаление религиозных символов может восприниматься как попытка стереть значимую часть культурного и духовного контекста, что особенно чувствительно для многоконфессионального общества, в котором религия продолжает играть важную роль как в общественной жизни, так и в индивидуальной идентичности. Такая практика, по его словам, особенно при массовом повторении, может создавать ложное ощущение, что религиозные символы — неуместный или нежелательный элемент общественного пространства.