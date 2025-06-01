В Ростове до 15 октября будет действовать особый противопожарный режим

Напомним, в период действия особого режима запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, использование открытого огня в природных зонах. Штрафы за нарушения значительно увеличены: для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч рублей, а для юридических — до 800 тысяч.