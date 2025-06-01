В Ростове до 15 октября будет действовать особый противопожарный режим

В Ростове-на-Дону с 30 апреля по 15 октября 2025 года установлен особый противопожарный режим. Эта мера направлена на предотвращение природных пожаров в условиях повышенной пожарной опасности, сообщила пресс-служба городской администрации.
— На заседании комиссии по ЧС под руководством заместителя главы администрации Тараса Дядькова были рассмотрены вопросы готовности городских служб к летнему пожароопасному периоду. Для мониторинга обстановки задействованы камеры видеонаблюдения и организовано патрулирование с участием сотрудников МЧС, казачьих дружин и добровольцев, — уточняют в администрации.
Особое внимание уделяется 90 участкам в восьми районах города, где расположены 211 домовладений, а также 42 потенциально опасным местам возможного подтопления дорог. На случай чрезвычайных ситуаций подготовлена группировка сил численностью 861 человек и 344 единицы техники.
Добавим, что особый противопожарный режим действует на всей территории Ростовской области. И с момента его введения 30 апреля в регионе уже зафиксировано более 30 ландшафтных пожара. Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по области Александр Савуков отметил, что неосторожное обращение с огнем становится причиной 90% возгораний.
Напомним, в период действия особого режима запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, использование открытого огня в природных зонах. Штрафы за нарушения значительно увеличены: для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч рублей, а для юридических — до 800 тысяч.
Спасатели призывают жителей соблюдать меры предосторожности и немедленно сообщать о возгораниях по телефону 112.
Подпишись на нас в Telegram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
С 30 апреля в Ростовской области введут особый противопожарный режим.