«Разговоров о важном» воспитали в детях чувство гордости, заявил Кириенко

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Уроки «Разговоры о важном», которые проходят во всех школах страны, воспитали в российских детях чувство гордости и любви к России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Уже три года каждый понедельник во всех школах страны, колледжах страны начинается с того, что звучит гимн, поднимается флаг Российской Федерации и проводится урок “Разговоры о важном”… Чувство гордости, с которым ребята относятся к российскому флагу, российскому гимну, — это результат огромной работы воспитателей, педагогов, наставников, советников по воспитанию, наставников российского движения детей и молодежи и, самое главное, огромной команды “Разговоров о важном” и тех людей, которые, несмотря на свою невероятную занятость, бросают все свои дела и действительно считают, что нет ничего более важного, чем передать свои убеждения, свою веру подрастающему поколению», — сказал он в ходе торжественной церемонии вручения первой Всероссийской премии «Разговоры о важном».
По словам Кириенко, чтобы передать чувство любви к своей стране и патриотизма, надо самому любить Родину и быть настоящим патриотом.
«Огромное спасибо и низкий поклон всем педагогам страны, которые этот разговор с детьми о важном пропускают через свое сердце, через свою душу», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.
Премия проводится Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания. Основная цель премии — выявление и поощрение граждан и организаций Российской Федерации, сделавших существенный вклад в реализацию цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном».
«Разговоры о важном» — цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий называется развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание, историческое просвещение.