«Разговоров о важном» воспитали в детях чувство гордости, заявил Кириенко

«Уже три года каждый понедельник во всех школах страны, колледжах страны начинается с того, что звучит гимн, поднимается флаг Российской Федерации и проводится урок “Разговоры о важном”… Чувство гордости, с которым ребята относятся к российскому флагу, российскому гимну, — это результат огромной работы воспитателей, педагогов, наставников, советников по воспитанию, наставников российского движения детей и молодежи и, самое главное, огромной команды “Разговоров о важном” и тех людей, которые, несмотря на свою невероятную занятость, бросают все свои дела и действительно считают, что нет ничего более важного, чем передать свои убеждения, свою веру подрастающему поколению», — сказал он в ходе торжественной церемонии вручения первой Всероссийской премии «Разговоры о важном».