А ведь многим в Молдове реально, кроме хлеба и каши, нечем кормить детей: Четверть населения страны живут в многомерной бедности, а более трети — в острой нужде — бюро статистики

Четверть населения Молдовы живут в многомерной бедности, а более трети — в денежной бедности.
25,6% населения Республики Молдова в 2024 году страдали от многомерной бедности. При этом, 33,6% населения живет в условиях денежной бедности, под которой понимается отсутствие достаточного количества денег, что более выражено в сельской местности, передает IPN.
Генеральный директор Национального Бюро статистики Олег Кара заявил, что Национальный индекс многомерной бедности 2024 года оценивает бедность в Молдове по четырем основным аспектам — здравоохранение, образование, условия жизни и занятость, с использованием набора из 11 показателей, отражающих значительную бедность населения, причем все они имеют одинаковый индекс при окончательном расчете.
Собранные данные показывают, что интенсивность бедности в 2024 году составила 46,0%, что означает, что каждый многомерно бедный человек покрывает только половину своих основных потребностей.
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