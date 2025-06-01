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А ведь многим в Молдове реально, кроме хлеба и каши, нечем кормить детей: Четверть населения страны живут в многомерной бедности, а более трети — в острой нужде — бюро статистики

К таким выводам пришло Национальное бюро статистики.

Источник: Комсомольская правда

Четверть населения Молдовы живут в многомерной бедности, а более трети — в денежной бедности.

25,6% населения Республики Молдова в 2024 году страдали от многомерной бедности. При этом, 33,6% населения живет в условиях денежной бедности, под которой понимается отсутствие достаточного количества денег, что более выражено в сельской местности, передает IPN.

Генеральный директор Национального Бюро статистики Олег Кара заявил, что Национальный индекс многомерной бедности 2024 года оценивает бедность в Молдове по четырем основным аспектам — здравоохранение, образование, условия жизни и занятость, с использованием набора из 11 показателей, отражающих значительную бедность населения, причем все они имеют одинаковый индекс при окончательном расчете.

Собранные данные показывают, что интенсивность бедности в 2024 году составила 46,0%, что означает, что каждый многомерно бедный человек покрывает только половину своих основных потребностей.

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