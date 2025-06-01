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Зарплата руководителя транспортной колонны в Самаре достигла 165 тысяч рублей

В Самаре руководители автотранспортных хозяйств могут получать до 165 тысяч рублей в месяц.

В Самаре руководители автотранспортных хозяйств могут получать до 165 тысяч рублей в месяц. Такую информацию опубликовал сервис SuperJob, основываясь на анализе предложений работодателей крупных транспортных компаний города.

Эта сумма сопоставима с московскими показателями (до 240 тысяч рублей) и петербургскими (до 210 тысяч рублей).

Высокий уровень дохода доступен для специалистов с пятилетним опытом руководства, умеющих управлять автопарком, состоящим более чем из 50 грузовых автомобилей.

Наибольшее предпочтение работодатели отдают мужчинам младше 52 лет, сообщает ГТРК «Самара».

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