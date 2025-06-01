Ростовчане пробежали 360 км из Ростова в Краснодар в поддержку донорства

В воскресенье, 1 июня, восемь спортсменов из Ростова-на-Дону успешно завершили ультрамарафон протяженностью 360 километров до Краснодара. Как отмечают организаторы, мероприятие проводилось с целью привлечения внимания к проблеме донорства костного мозга.