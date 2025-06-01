Ростовчане пробежали 360 км из Ростова в Краснодар в поддержку донорства

В воскресенье, 1 июня, восемь спортсменов из Ростова-на-Дону успешно завершили ультрамарафон протяженностью 360 километров до Краснодара. Как отмечают организаторы, мероприятие проводилось с целью привлечения внимания к проблеме донорства костного мозга.
Забег проходил в формате парной эстафеты: участники поочередно преодолевали дистанцию, меняясь через определенные промежутки. Каждый атлет в среднем пробежал около 90 километров. Организатором выступило беговое сообщество «Бегограм», ранее проводившее аналогичный марафон между Екатеринбургом и Пермью.
Во время мероприятия спортсмены распространяли информацию о важности вступления в регистр доноров костного мозга, поддерживая инициативу Южного центра развития донорства.
Добавим, старт состоялся 30 мая в 19:00 в центре Ростова-на-Дону, финиш — утром 1 июня в Краснодаре на улице Домбайской. Все участники успешно завершили дистанцию в запланированные сроки.
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