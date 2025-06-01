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Врач рассказал о «красных флагах» для мужчин после 40 лет

Продеус назвал импотенцию красным флагом для мужчин после 40 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. После 40 лет у мужчин могут появиться «красные флаги», указывающие на проблемы со здоровьем, сообщил иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

«Красные флаги — это такие вещи, на которые нужно особенно смотреть», — предупредил он.

По словам специалиста, если мужчина в возрасте старше 40 лет ощущает высокое давление, испытывает нарушение мочеиспускания, страдает от импотенции или обнаруживает кровь в стуле, то ему необходимо срочно обратиться к врачу.

Продеус подчеркнул, что такие проблемы нужно решать как можно скорее, не боясь обращаться за медицинской помощью.