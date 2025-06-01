Врач рассказал о «красных флагах» для мужчин после 40 лет

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. После 40 лет у мужчин могут появиться «красные флаги», указывающие на проблемы со здоровьем, сообщил иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
«Красные флаги — это такие вещи, на которые нужно особенно смотреть», — предупредил он.
По словам специалиста, если мужчина в возрасте старше 40 лет ощущает высокое давление, испытывает нарушение мочеиспускания, страдает от импотенции или обнаруживает кровь в стуле, то ему необходимо срочно обратиться к врачу.
Продеус подчеркнул, что такие проблемы нужно решать как можно скорее, не боясь обращаться за медицинской помощью.