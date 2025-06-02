Магнитная буря сохранит силу до 2 июня в Нижнем Новгороде

По оценкам специалистов, 2 июня буря продолжится с аналогичной интенсивностью. Ожидается, что сила магнитных возмущений достигнет 7 баллов по шкале активности, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Уже 3 июня геомагнитная обстановка стабилизируется: уровень активности снизится до умеренных 3 баллов. В период магнитной бури жителям Нижнего Новгорода рекомендовано избегать переутомления, контролировать артериальное давление и поддерживать водный баланс.