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Магнитная буря сохранит силу до 2 июня в Нижнем Новгороде

В воскресенье, 1 июня, Земля оказалась под воздействием мощной магнитной бури, которая затронула и Нижний Новгород.

Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 88% 755 мм рт. ст. +16°
Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает портал my-calend.ru. Геомагнитные колебания начались около полудня и сохранятся до конца дня.

По оценкам специалистов, 2 июня буря продолжится с аналогичной интенсивностью. Ожидается, что сила магнитных возмущений достигнет 7 баллов по шкале активности, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Уже 3 июня геомагнитная обстановка стабилизируется: уровень активности снизится до умеренных 3 баллов. В период магнитной бури жителям Нижнего Новгорода рекомендовано избегать переутомления, контролировать артериальное давление и поддерживать водный баланс.

Ранее сообщалось о самой мощной вспышке на Солнце с начала 2025 года.