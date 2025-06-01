На М-4 «Дон» в Ростовской области вводится объезд трех участков из-за ремонта

Дополнительные изменения коснутся въезда в Шахты с юга через улицу Дачная или пост ДПС «Аютинский», движения в поселки Аютинский и Таловый с разворотом на 987 км, въезда в Красный Сулин с юга через разворот на 977 км и выезда из Красного Сулина на север с использованием разворота на 987 км.