На М-4 «Дон» в Ростовской области вводится объезд трех участков из-за ремонта

С 9 июня 2025 года на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области вводится временная схема организации дорожного движения. Изменения связаны с началом реконструкции трех путепроводов на участке с 982 по 1000 км в районе развязки Шахты — Новочеркасск — Новошахтинск, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».
— Основное движение по трассе сохраняется, однако для обеспечения безопасности дорожных работ организованы объезды. Для транспорта, следующего в северном направлении к Шахтам, предусмотрен разворот на 997 км с возможностью съезда за 993 км в районе поста ДПС поселка Аютинский. Альтернативный вариант — использование развязки на 1000 км с последующим съездом на улицу Дачная в Шахтах, — объясняют дорожники.
Для выезда из Шахт в северном направлении водителям следует использовать правый поворот с улицы Дачная или съезд в районе поста ДПС «Аютинский». При движении на юг необходимо съехать направо с улицы Дачная с последующим разворотом на 997 км.
Дополнительные изменения коснутся въезда в Шахты с юга через улицу Дачная или пост ДПС «Аютинский», движения в поселки Аютинский и Таловый с разворотом на 987 км, въезда в Красный Сулин с юга через разворот на 977 км и выезда из Красного Сулина на север с использованием разворота на 987 км.
Водителям рекомендуется заранее учитывать изменения при планировании маршрутов. Работы по реконструкции путепроводов завершатся в апреле 2026 года.
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