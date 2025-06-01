Может потребоваться помощь хирурга: как избавиться от синяка в домашних условиях

В летний сезон, когда хочется носить открытую одежду, наличие синяка на коже может вселить в человека неуверенность. Как избавиться от синяков и можно ли делать это самостоятельно, «Вечерняя Москва» узнавала у врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.
По его словам, синяк — это подкожная гематома, которую легче предотвратить, чем пытаться быстро от нее избавиться. Однако если удар уже произошел, но следа от ушиба еще нет, нужно успеть приложить к этому месту что-то холодное.
— Если в короткие сроки после удара приложить холодный предмет к коже, это остановит кровотечение и синяк будет совсем небольшим. Низкие температуры заставляют сосуды быстрее спазмироваться, тем самым появления кровоподтека можно избежать, — пояснил Кондрахин.
Если гематома совсем небольшая, можно использовать специальные примочки или гепариновую мазь, которые ускоряют процесс заживления, дополнил врач.
— Но устранить синяк за считаные дни, тем не менее, не получится. Нужно минимум 10 дней, чтобы остановить распад эритроцитов, которые вышли из поврежденных сосудов, — объяснил специалист.
Когда можно умереть от гипертонии.
Однако если подкожная гематома очень большая, человеку лучше обратиться к специалисту, рекомендовал Кондрахин.
— Если после удара под кожей образуется синяк с уплотнением, его спускают в первые сутки хирургическим путем. Надо понимать, что крупный синяк может быть следствием разрыва каких-то мышц, а в некоторых случаях за ним вообще скрывается перелом. Поэтому категорически нельзя лечить такие гематомы самостоятельно, тем более если они появились на лице, — считает терапевт.
Также категорически нельзя массировать и раздирать синяк. Так человек рискует еще сильнее повредить сосуды и увеличить гематому, заключил врач.
Между тем врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «ВМ», как в период летней жары справиться с сильными магнитными бурями и минимизировать последствия для здоровья.