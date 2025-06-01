Может потребоваться помощь хирурга: как избавиться от синяка в домашних условиях

— Если после удара под кожей образуется синяк с уплотнением, его спускают в первые сутки хирургическим путем. Надо понимать, что крупный синяк может быть следствием разрыва каких-то мышц, а в некоторых случаях за ним вообще скрывается перелом. Поэтому категорически нельзя лечить такие гематомы самостоятельно, тем более если они появились на лице, — считает терапевт.