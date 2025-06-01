Симоньян оценила проект Мединского об истории

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе фестиваля «Движения Первых» сообщила, что проект помощника президента РФ Владимира Мединского об истории учит патриотизму.
«Я вообще считаю, что ничто так не учит патриотизму и не заряжает патриотизмом, как правильное преподавание истории. С этой точки зрения вот то, что делает Владимир Мединский и его исторические лекции — мне они самой очень нравятся, я их регулярно слушаю», — сказала Симоньян во время открытого диалога с участниками фестиваля в лектории Общества «Знание», отвечая на вопрос участника о том, какие медиапроекты помогают в формировании у детей и молодежи традиционных духовно-нравственных ценностей.
В июле 2024 года помощник президента РФ Владимир Мединский запустил на видеохостинге Rutube канал, посвященный истории России и выдающимся российским историческим деятелям.
Симоньян отметила, что формированию патриотизма способствует и её документальный проект «Ч. Т. Д.». Она подчеркнула, что сейчас также важно создавать просветительские исторические проекты для детей.
«Я сама осмелилась недавно делать такой проект, вот в этом году. Начал у меня выходить проект, просветительский в каком-то смысле — “Ч. Т. Д.” он называется. Выходит на НТВ и в соцсетях. Вот я весь год рассказываю про героев Великой Отечественной. Мне кажется, что именно такие примеры формируют патриотизм. Надо, чтобы этого было больше для совсем маленьких детей», — добавила она.