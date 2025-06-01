Симоньян оценила проект Мединского об истории

«Я сама осмелилась недавно делать такой проект, вот в этом году. Начал у меня выходить проект, просветительский в каком-то смысле — “Ч. Т. Д.” он называется. Выходит на НТВ и в соцсетях. Вот я весь год рассказываю про героев Великой Отечественной. Мне кажется, что именно такие примеры формируют патриотизм. Надо, чтобы этого было больше для совсем маленьких детей», — добавила она.