Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подвёл основные итоги рабочей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своих соцсетях рассказал о наиболее важных итогах прошедшей рабочей недели:
1. Открыто новое подразделение медицины катастроф в Тольятти. Городская больница № 4 получила бригаду экстренной помощи для чрезвычайных ситуаций и пожаров. В 2025 году появится трассовая медицинская станция на 16 километре обхода Тольятти.
2. Завершён основной этап обновления трамвайного парка Самары. В город поступили два новых вагона модели «Львёнок», доведя общее количество до 40 штук. Остальные трамваи проходят испытания перед выходом на маршруты. В следующем году планируется приобрести ещё 31 вагон.
3. В Самаре продолжаются работы по строительству станции метро «Театральная». Начат проход туннеля длиной 1,6 километра с круглосуточным режимом работ силами 245 специалистов.
4. Начал работу капитальный ремонт автодороги Подъём-Михайловка Богдановка Алексеевка. Помимо укладки асфальтового покрытия, проложат тротуары, установят освещение и дорожные знаки. До конца лета планируют отремонтировать участок длиной 35 километров.
5. Завершено строительство нового корпуса в детском лагере «Жигулевский Артек» в Ставропольском районе. Модуль возведён в рамках программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и начнет функционировать уже с 2 июня.
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