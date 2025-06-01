Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подвёл основные итоги рабочей

2. Завершён основной этап обновления трамвайного парка Самары. В город поступили два новых вагона модели «Львёнок», доведя общее количество до 40 штук. Остальные трамваи проходят испытания перед выходом на маршруты. В следующем году планируется приобрести ещё 31 вагон.