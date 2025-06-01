В матче «Ростов» — ЦСКА Суперфинал Кубка России забит и отменен первый гол

Напомним, это 76-я встреча команд в истории, но лишь третья в кубковых противостояниях. В предыдущих случаях армейцы оказывались сильнее: в 2013 году они прошли дончан в полуфинале в дополнительное время, а в прошлом сезоне обыграли в рамках РПЛ. Однако в текущем чемпионате «Ростов» не проигрывал ЦСКА — ничья 0:0 и победа 2:1.