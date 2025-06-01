В матче «Ростов» — ЦСКА Суперфинал Кубка России забит и отменен первый гол

1 июня, с пятиминутной задержкой — в 18:05, на столичном стадионе «Лужники» начался решающий матч Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА. И уже на девятой минуте в ворота Рустама Ятимова попал мяч с ноги Ивана Облякова. При этом счет на табло не изменился.
Главный арбитр встречи Кирилл Левников вместе с судьями VAR в течение нескольких минут пересматривали с разных ракурсов видеозапись, чтобы проверить, был ли офсайд. Левников увидел, что Мойзес блокировал Комличенко, и объявил активный офсайд, отменив из-за положения вне игры гол москвичей. Ростовчане выдохнули. На табло все еще нулевая ничья.
Напомним, это 76-я встреча команд в истории, но лишь третья в кубковых противостояниях. В предыдущих случаях армейцы оказывались сильнее: в 2013 году они прошли дончан в полуфинале в дополнительное время, а в прошлом сезоне обыграли в рамках РПЛ. Однако в текущем чемпионате «Ростов» не проигрывал ЦСКА — ничья 0:0 и победа 2:1.
Оба тренера сохранили привычные схемы: Джонатан Альба выпустил команду в 4−3−3, а Сергей Николич предпочел «ромб» в полузащите. Главной неожиданностью стал выбор вратаря у ЦСКА — вместо привычного для кубковых матчей Торопа в ворота встал опытный Игорь Акинфеев.
Стадион заполнен почти полностью — на трибунах собралось около 70 тысяч зрителей.
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