В Ростовской области замерили радиацинный фон перед стартом летнего сезона

Специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии завершили плановую проверку радиационного фона в Ростовской области перед началом летнего сезона. По данным на 31 мая 2025 года, превышения естественного уровня радиации не зарегистрировано ни в одном районе региона.