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В Ростовской области замерили радиацинный фон перед стартом летнего сезона

Гидрометцентр и Роспотребнадзор оценили уровень радиации в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии завершили плановую проверку радиационного фона в Ростовской области перед началом летнего сезона. По данным на 31 мая 2025 года, превышения естественного уровня радиации не зарегистрировано ни в одном районе региона.

Результаты измерений показали: в 100-километровой зоне радиационно-опасных объектов мощность гамма-излучения составляет 0,08−0,17 мкЗв/ч, в районе Ростовской АЭС значения находятся в пределах 0,10−0,17 мкЗв/ч. Это значит, что все показатели соответствуют естественному природному фону.

Эксперты отмечают стабильность радиационной обстановки на Дону. Регулярный мониторинг ведется на 17 стационарных постах, расположенных во всех ключевых точках области. Данные в режиме реального времени передаются в единую систему контроля.

Судя по сообщению Роспотребнадзора региона, даже в непосредственной близости от АЭС радиационный фон не отличается от фоновых показателей в других районах области.

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