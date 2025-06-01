Минобразования решило, когда классы будут делить на две группы на уроках иностранного языка. Информация об этом содержится в постановлении госоргана от 15 апреля 2025 года № 72 «Аб змяненні пастановы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 19 верасня 2022 г. № 322».
В частности, абзац четыре пункта 41 обновленного постановления гласит, что класс делится на две группы при проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык» при наполняемости класса не менее 20 учеников.
Данное новшество вступит в силу с 1 сентября 2025-го — первого дня нового учебного года. А ранее при делении на группы на уроках иностранного языка условием была наполняемость каждой группы не менее девяти учеников.
Еще Минобразования этим же постановлением утвердило требования к деловому стилю одежды школьников. Кроме того, в госоргане сказали, что школьникам не обязательно круглосуточно находиться на 10-дневных учебно-полевых сборах. А еще объяснило проведение трех уроков физкультуры в неделю вместо двух с 1 сентября 2025.
Тем временем вице-премьер Наталья Петкевич назвала вузы, куда нормальный человек не пойдет поступать.
Кроме того, Минобразования заявило, что провело работу над ошибками по экзаменам, а министр Андрей Иванец сказал, как проверяют ЦЭ в Беларуси. А президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главный элемент вступительной кампании.