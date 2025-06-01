Минобразования решило, когда классы будут делить на две группы на уроках иностранного языка

Еще Минобразования этим же постановлением утвердило требования к деловому стилю одежды школьников. Кроме того, в госоргане сказали, что школьникам не обязательно круглосуточно находиться на 10-дневных учебно-полевых сборах. А еще объяснило проведение трех уроков физкультуры в неделю вместо двух с 1 сентября 2025.