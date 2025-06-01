Мнение в суде и не только: какие права есть у детей, но они не знают об этом

— Если в 14 лет подросток захочет работать, он может сделать это только с согласия родителей и органов опеки. И также, с согласия родителей, может оформить себя как самозанятый для оказания услуг. С 15 лет согласие органов опеки уже не нужно, будет достаточно, только разрешения родителей. Но в случае, когда ребенок устраивается на должность по трудовому договору, в 16 лет он вправе потребовать признания его совершеннолетним и дееспособным. Если родители не согласны, ребенок самостоятельно может обратиться в суд и требовать признания его дееспособным. Также подросток вправе сам распоряжаться своей заработной платой, без согласия родителей, — пояснила специалист.