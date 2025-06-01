Минтранс напомнил о правилах поведения на транспорте

В Минтрансе отметили, что при проезде в автобусе не нужно стоять у дверей, необходимо держаться за поручни, не высовываться из окна, заходить и выходить из автобуса только после полной остановки. Переходить автомобильную дорогу необходимо по пешеходным переходам, всегда смотреть по сторонам. Для того, чтобы водители заметили пешехода, необходимо использовать светоотражающие элементы. Минтранс отметил, что нельзя играть возле дороги и перебегать дорожную часть в неположенных местах.