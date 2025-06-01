Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обрушение произошло на стройке офисно-торгового центра в Бресте

Обрушение произошло на площадке строящегося офисно-торгового центра в Бресте.

Источник: Комсомольская правда

Обрушение произошло на площадке строящегося офисно-торгового центра в Бресте, рассказали в МЧС.

На месте инцидента обрушилась опалубка и арматурный каркас возводимого здания по улице Московской. Прибывшие шесть единиц спасательной техники провели разведку и установили, что результатом обрушения стало разрушение системы опалубки и повреждение арматурной обвязки.

В МЧС отмечают, что пострадавших при происшествии на строительстве офисно-торгового центра нет. Причины же произошедшего выясняются.

Тем временем Минтруда сообщило, что ряд белорусов получили право бесплатного оздоровления в санаториях.

Также белорусский генетик сказал, какое будущее ждет двух телят, родившихся от коров и зубра.