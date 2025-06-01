Обрушение произошло на стройке офисно-торгового центра в Бресте

Обрушение произошло на площадке строящегося офисно-торгового центра в Бресте, рассказали в МЧС.
На месте инцидента обрушилась опалубка и арматурный каркас возводимого здания по улице Московской. Прибывшие шесть единиц спасательной техники провели разведку и установили, что результатом обрушения стало разрушение системы опалубки и повреждение арматурной обвязки.
В МЧС отмечают, что пострадавших при происшествии на строительстве офисно-торгового центра нет. Причины же произошедшего выясняются.
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