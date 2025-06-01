В Башкирии 30 июня пройдет распродажа автомобилей должников

В Башкирии началась распродажа автомобилей должников. На торги, который состоятся 30 июня, выставили арестованное имущество.
Всего будет выставлено 20 лотов. Самым дешевым по стоимости стал автомобиль Chery S12 2009 года выпуска по начальной цене 209 500 рублей. Есть и машины, оцененные более, чем в миллион рублей — Skoda Yeti 2017 года выпуска за 1 090 000 рублей и Skoda Superb 2013 года выпуска за 1 023 475 рублей.
Участие в торгах могут все желающие. Всю информацию можно найти на сайте их проведения.
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