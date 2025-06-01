В Башкирии 30 июня пройдет распродажа автомобилей должников

Всего будет выставлено 20 лотов. Самым дешевым по стоимости стал автомобиль Chery S12 2009 года выпуска по начальной цене 209 500 рублей. Есть и машины, оцененные более, чем в миллион рублей — Skoda Yeti 2017 года выпуска за 1 090 000 рублей и Skoda Superb 2013 года выпуска за 1 023 475 рублей.