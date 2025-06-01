Стратеги и командные игроки: могут ли видеоигры помочь детям вырасти успешными

— И мне уже неинтересно было играть в игры. С тех пор я больше не играл, тем более на телефоне. Был период, когда я скачал одну игру и начал проводить там время вечерами после офиса. Но потом понял, что трачу по три часа, поздно ложусь спать. Удалил ее в одночасье и больше никогда не ставил, — поделился Сибирский.