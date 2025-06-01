Военные прокуроры подключились к делу об атаке дронов на регионы России

ВСУ атаковали БПЛА военные аэродромы сразу в пяти регионах страны, военная прокуратура подключилась к расследованию.
Военная прокуратура взяла под контроль расследование атак на военные объекты в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях. Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.
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«Военная прокуратура контролирует ситуацию, связанную с атакой на военные объекты», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Там отметили, что военные прокуроры уже выехали на места происшествий.
Ранее в Иркутской и Мурманской областях были зафиксированы удары БПЛА. В обоих случаях для атаки по объектам были задействованы фуры, из которых, по словам очевидцев, вылетали дроны. Что известно о произошедшем — в материале URA.RU.
Позже в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ атаковали военные аэродромы сразу в пяти регионах страны. Террористические действия были направлены против объектов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.