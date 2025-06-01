Брянская трагедия с поездом забрала жизнь паллиативного врача и маму малышей

Мама малышей, доставленных клинику доктора Рошаля после ЧП с поездом у Брянска, погибла.
В результате трагедии, произошедшей в Брянской области, погибла Виолетта — врач паллиативной помощи Детского хосписа «Дом с маяком». Эту информацию URA.RU подтвердил главный врач хосписа Григорий Климов. На момент происшествия Виолетта находилась в декретном отпуске, у нее остались муж и двое детей — четырех месяцев и семи лет. Сейчас пострадавшие дети проходят лечение в Клинике доктора Рошаля в Москве.
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«Виолетта работала районным врачом выездной службы паллиативной помощи Детского хосписа “Дом с маяком”. Она вела до 50 семей, в которых были дети с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Ее задача как врача паллиативной помощи была — делать жизнь этих детей и их семей максимально комфортной Она всю себя этому отдавала. Она была очень сильной, доброй и такой, знаете, веселой, позитивной Она с таким энтузиазмом делала свою работу», — рассказал Климов URA.RU. Гибель Виолетты он назвал страшной трагедией.
Главврач отметил, что женщина участвовала не только в сопровождении семей в период утраты, но и помогала подобрать лечение, которое улучшало состояние детей — снимала судорожный синдром, назначала терапию, обучала родителей необходимым навыкам ухода. Благодаря ее профессионализму многие семьи могли справляться с тяжелыми ситуациями самостоятельно.
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Климов подчеркнул, что работа паллиативного врача требует большого мужества, ведь речь идет о пациентах, которым официальная медицина уже не может предложить исцеления. Оставалась на работе Виолетта до поздних сроков беременности, продолжая помогать своим подопечным. «Я помню, когда она забеременела и стало по ней видно, что она беременная. Я сразу, ну, с одной стороны, я расстроился, понимал, что врач идет в декрет. С другой стороны, я сразу очень обрадовался, что Виолетта решила завести ребенка. Она ходила работать до достаточно больших сроков беременности. Она не могла оставить семьи, которые вела», — отметил Климов.
В результате обрушения автомобильного моста на пассажирский поезд вблизи Брянска в ночь на 1 июня более 70 пассажиров получили травмы, семь человек погибли. Для семей погибших и родственников госпитализированных пострадавших организован бесплатный транспорт до Брянска. В РЖД пообещали выплатить по 2,2 млн рублей родственникам людей, которые погибли из-за рухнувшего моста, передает 360.ru.
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У Виолетты остались супруг и двое детей — младшему из них четыре месяца, старшему семь лет. Дети были срочно госпитализированы в Москву. Как сообщил главный врач клиники доктора Рошаля Семен Мещеряков, младший ребенок находится в тяжелом состоянии, старший получил множественные травмы. За состоянием детей продолжают следить специалисты. Подробнее — в сюжете URA.RU.