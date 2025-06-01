Брянская трагедия с поездом забрала жизнь паллиативного врача и маму малышей

Климов подчеркнул, что работа паллиативного врача требует большого мужества, ведь речь идет о пациентах, которым официальная медицина уже не может предложить исцеления. Оставалась на работе Виолетта до поздних сроков беременности, продолжая помогать своим подопечным. «Я помню, когда она забеременела и стало по ней видно, что она беременная. Я сразу, ну, с одной стороны, я расстроился, понимал, что врач идет в декрет. С другой стороны, я сразу очень обрадовался, что Виолетта решила завести ребенка. Она ходила работать до достаточно больших сроков беременности. Она не могла оставить семьи, которые вела», — отметил Климов.