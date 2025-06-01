Мама заснувшей на встрече с Путиным девочки раскрыла подробности произошедшего

Кроме того, на этой же встрече Владимиру Путину сделали интересное предложение из Крыма. Многодетная мать, рассказывая о своих детях и их занятиях, добавила, что скоро станет бабушкой. Кроме того, женщина подчеркнула, что ее старшие дети, которые скоро подарят ей внука или внучку, хотели бы, чтобы президент стал крестным для их ребенка. Глава государства засмущался и сказал, что это большая честь для него.