Мама заснувшей на встрече с Путиным девочки раскрыла подробности произошедшего

Многодетная мать девочки, которая уснула во время встречи по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным, Дарья Белякова объяснила, в связи с чем это произошло. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъём».
Стоит отметить, что на этой же встрече еще одна маленькая дочь женщины также уснула в ходе встречи с главой государства.
«Мы старались, конечно, всеми силами, чтобы они не уснули, но режим есть режим, и они уснули», — сказала она.
Как пояснила женщина, когда семью предупредили, что сейчас их очередь общения с президентом, что сейчас будет включение, они пытались разбудить девочек, но ничего не получилось. Поэтому как вышло, так и вышло теперь уже, заметила Белякова.
Ранее 29 мая российский лидер провел встречу в видеоформате с многодетными семьями, которые были награждены орденом «Родительская слава». При этом Сеть покорило видео с девочкой из Пензы, которая так и не дождалась беседы с главой государства и уснула прямо на пуфике перед камерой. Пока собравшиеся по другую сторону взрослые члены семьи внимательно слушали главу государства, девочка мило сопела на пуфике. Ее родители рассказали президенту о ценностях своей семьи и места, где они живут, но ребенок проспал до самого конца трансляции.
Кроме того, на этой же встрече Владимиру Путину сделали интересное предложение из Крыма. Многодетная мать, рассказывая о своих детях и их занятиях, добавила, что скоро станет бабушкой. Кроме того, женщина подчеркнула, что ее старшие дети, которые скоро подарят ей внука или внучку, хотели бы, чтобы президент стал крестным для их ребенка. Глава государства засмущался и сказал, что это большая честь для него.
Как писал сайт KP.RU, также Владимир Путин заявил, что подлинные семейные ценности для нас, для России, ее граждан остаются непреложными, как бы кто ни пытался в современном мире их оспорить или отменить.
Немногим ранее российский лидер в ходе заседания наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей», которое проходило в Кремле, заявил, что социальная политика нашей страны должна строиться вокруг семьи.