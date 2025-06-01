Работала учителем, вышла замуж в 17 и увела Цыганова из семьи: Юлии Снигирь — 42

Юлии Снигирь 2 июня исполняется 42 года.
Сегодня Юлия Снигирь — одна из самых узнаваемых и востребованных российских актрис. Артистка прошла долгий путь от неудачного кастинга в «Стиляги» до работы над голливудскими фильмами. 2 июня Юлия Снигирь отметит 42-летие. URA.RU вспоминает творческий путь актрисы.
Детство и юность Юлии Снигирь.
Юлия Снигирь появилась на свет 2 июня 1983 года в небольшом городе Донской в Тульской области. Ее отец был шахматистом, а мать работала телефонисткой на АТС. В детстве будущая звезда экранов не знала, кем хочет стать, когда вырастет: Юлия мечтала стать и математиком, юристом, и даже профессиональным шахматистом — девочка даже стала кандидатом в мастера спорта по шахматам в школьные годы. Но в пятнадцать лет взбунтовалась и решила бросить играть в шахматы.
В юности Юлия Снигирь планировала стать педагогомФото: Илья Питалев / РИА Новости.
Получив аттестат, Юлия Снигирь уехала в Москву, чтобы поступить в педагогический университет. Но девушке не хватило всего одного балла. Поэтому вместо учебы она устроилась на работу секретарем в тот же вуз, параллельно преподавая английский в детском саду. Одно время Юлия даже клеила объявления, чтобы заработать денег. Через год ей все же удалось стать студенткой факультета иностранных языков.
Но отработав некоторое время школьным преподавателем, Юлия осознала, что карьера педагога — это не ее призвание. В то время яркая внешность Снигирь открывала новые возможности, и она решила попробовать силы в рекламе. На одном из кастингов ее заметила ассистент режиссера Валерия Тодоровского и предложила пробы в фильм «Стиляги». Роль тогда досталась Оксане Акиньшиной, но этот случай перевернул жизнь Снигирь — и она решила поступить в театральный.
Так Юлия стала студенткой Театрального института имени Щукина, но через два года ушла оттуда, решив, что актерское образование ей не нужно. Как показало время — она не ошиблась. Ее талант и харизма проложили путь в большое кино без диплома.
«Я, как человек, недоучившийся в театральном институте имени Бориса Щукина, должна была вам, наверное, сказать, что учиться необязательно, и вообще театральные институты — это полная фигня. Но… Я вам этого не скажу. Я свой опыт получала на площадке. Он называется эмпирическим. Когда ты трудишься над своими ошибками в процессе работы. И это неправильно», — отмечала Юлия Снигирь в интервью Вадиму Вернику.
Карьера Юлии Снигирь в кино.
Актерский путь Юлии Снигирь начался в 2006 году с небольшой роли в драме Сергея Боброва «Последний забой». Затем актриса начала сниматься в «Глянце», где познакомилась с режиссером Федором Бондарчуком. Именно он предложил ей главную роль в масштабной фантастической саге «Обитаемый остров».
Благодаря Федору Бондарчуку Юлия Снигирь получила первую серьезную роль в киноФото: Михаил Мокрушин / РИА Новости.
Для образа Рады Гаал актрисе пришлось часами заниматься спортом ради того, чтобы подтянуть фигуру. Месяцы изнурительных тренировок и строгой белковой диеты должны были помочь похудеть актрисе. Однако результат оказался неожиданным: Юлия набрала 9 килограммов мышечной массы, что в итоге только добавило ее героине фактурности.
Период с 2009 по 2014 год стал для Снигирь временем творческих экспериментов. Она с блеском демонстрировала свою разноплановость, появившись то в комедии «Атомный Иван», то в исторической драме «Распутин», где ее партнером стал сам Жерар Депардье.
Особой ступенью в карьере Снигирь стал голливудский дебют в пятой части франшизы «Крепкий орешек». Актриса появилась на экранах вместе с легендарным Брюсом Уиллисом. Одно время Юлия планировала задержаться за океаном: актриса снимала квартиру на Беверли-Хиллз, подружилась с Ридли Скоттом и даже почти снялась в роли Жаклин Кеннеди. Но в итоге Снигирь все же решила вернуться на родину.
Возвращение в Россию ознаменовалось чередой по-настоящему звездных ролей. Исторические персонажи стали особой страницей в фильмографии актрисы — от жестокой Салтычихи в «Кровавой барыне» до величественной Екатерины II в сериале «Великая». За последнюю роль Снигирь была удостоена премии Правительства РФ в области культуры.
За плечами Юлии Снигирь — десятки заметных ролейФото: РИА Новости.
Последние годы стали для актрисы временем интересных творческих вызовов. Юлия приняла участие в международном проекте «Новый папа», снявшись вместе с Джудом Лоу и Джоном Малковичем. Всего за 10 дней съемок Снигирь заработала 10 тысяч евро.
Затем актрису пригласили сняться в остросюжетном триллере «Хороший человек», основанном на истории «ангарского маньяка». Трогательная роль матери в семейной ленте «Чук и Гек». И конечно, проникновенное воплощение образа Марии Петцольд в байопике «Шаляпин».
В 2023 году актриса получила премию «Ника» за роль в драме Андрея Смирнова «За нас с вами». В том же году вышла нашумевшая экранизация «Мастера и Маргариты», в которой актриса исполнила главную роль. По признанию Юлии, после этого фильма она по-настоящему ощутила любовь зрителей.
«Я никогда в жизни, ни за одну работу не получала такого количества отзывов: писем, сообщений, упоминаний в соцсетях. Было огромное количество теплых слов, в том числе от коллег — а с ними всегда сложнее. Даже самые строгие, придирчивые, искушенные, даже те, кому, как я предполагала, может все не понравиться, говорили хорошие вещи. Я ощутила волну любви», — признавалась актриса в интервью «РБК Life».
Личная жизнь Юлии Снигирь.
За кулисами актерской славы Юлии Снигирь скрывается непростая личная история. Ее путь к семейному счастью оказался таким же драматичным, как и многие сыгранные ею роли.
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Свою первую любовь Юлия встретила в школьные годы. В 17 лет она вышла замуж, однако с началом актерской карьеры брак распался. Актриса предпочитает не вспоминать об этом периоде своей жизни, но в память о первой любви оставила фамилию первого супруга.
Снимаясь в «Обитаемом острове» у Юлии закрутился роман с оператором Максимом Осадчим. Несмотря на значительную разницу в возрасте — мужчина был старше на 18 лет, пара несколько лет состояла в отношениях, пока любовь не закончилась.
Особый резонанс в прессе вызвал роман Юлии Снигирь с Данилой Козловским, о котором актриса официально заявила в 2013 году. Однако вскоре Козловский влюбился в голливудскую актрису Зою Дойч, с которой познакомился во время съемок «Академии вампиров».
Юлия Снигирь нашла семейное счастье вместе с Евгением ЦыгановымФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости.
В 2015 году Юлия Снигирь нашла свою настоящую любовь. Актриса влюбилась в актера Евгения Цыганова. Эти отношения сразу оказались в центре скандала — ради новой любви Цыганов оставил жену, ожидавшую их седьмого ребенка. Уже в марте 2016 года Юлия родила Евгению сына Федора.
Слухи о тайной свадьбе пары, появившиеся в ноябре 2019 года после того, как у обоих на безымянных пальцах заметили кольца, так и остались неподтвержденными. Актеры сознательно избегают публичных комментариев на эту тему, предпочитая сохранять личную жизнь в тайне.