Работала учителем, вышла замуж в 17 и увела Цыганова из семьи: Юлии Снигирь — 42

Юлия Снигирь появилась на свет 2 июня 1983 года в небольшом городе Донской в Тульской области. Ее отец был шахматистом, а мать работала телефонисткой на АТС. В детстве будущая звезда экранов не знала, кем хочет стать, когда вырастет: Юлия мечтала стать и математиком, юристом, и даже профессиональным шахматистом — девочка даже стала кандидатом в мастера спорта по шахматам в школьные годы. Но в пятнадцать лет взбунтовалась и решила бросить играть в шахматы.